Conte stregato dal progetto Napoli: spunta la promessa di De Laurentiis sul mercato faraonico!

L'edizione odierna de Il Mattino di Napoli racconta l'entusiasmo di Antonio Conte e come ha vissuto le ultime ore. Poi s'è soffermato sul progetto che De Laurentiis ha illustrato ad Antonio Conte:

"La presenza di Manna è stata un incentivo importante. Ma la chiave di tutto è il piano di rilancio che ha illustrato De Laurentiis nei minimi particolari e a più riprese: Conte ne è rimasto stregato. Conte sbarca al Napoli da superstar, da allenatore tra i più ricercati in Europa, dopo aver arricchito il suo curriculum con la Nazionale italiana e la Premier conquistata al Chelsea e gli scudetti con la Juventus e l'Inter. Il Napoli si sta preparando a investire su di lui quanto per un top player in attacco. Con Antonio in panchina De Laurentiis si garantisce un altro condottiero solitario, come Spalletti: zitti e muti, comanda lui e basta. E i calciatori, quelli che resteranno, lo capiranno soprattutto dalla gerarchia degli stipendi: sarà il leccese il più pagato al Napoli dopo che anche Osimhen andrà via. Vuole essere il capo supremo del progetto. E lo sarà. "L'operazione Conte" costerà al Napoli una sessantina di milioni di euro. A questi prezzi, difficile pensare che l'obiettivo non sia quello di tornare a lottare per lo scudetto. Subito. Anche perché, con lui alla guida, il Napoli spenderà un'altra montagna di denaro sul mercato. D'altronde, Antonio Conte quando arriva vince. Ed è questo il suo destino in serie A dove ha sempre conquistato almeno un posto in Champions. Si ricomincia. De Laurentiis ha davvero azzeccato la mossa perfetta: il Napoli è tornato".