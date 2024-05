Conte-Napoli, ecco dove si trova in questo momento l'allenatore pugliese | VIDEO

Antonio Conte torna in auge per quanto riguarda i nomi di allenatori che potrebbero ricoprire il ruolo di nuovo tecnico della SSC Napoli. In attesa di novità in merito anche all'incontro di domani tra Gian Piero Gasperini e la famiglia Percassi, attualmente invece Antonio Conte si trova a Torino (città in cui peraltro vive).



Il tecnico pugliese ha postato intorno alle ore 19:00 una storia su Instagram in cui lo si vede giocare a padel insieme a suo fratello Daniele (che fa parte del suo staff) e due loro amici ristoratori torinesi. Clicca su play per guardare il video: