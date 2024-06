Conte-Manna in viaggio da Torino a Napoli: lo staff li attende in città, poi sopralluogo a Castel Volturno | FOTO

Ultime notizie SSC Napoli - Antonio Conte e Giovanni Manna sono in viaggio da Torino verso Napoli, inizia il sopralluogo del "nuovo corso". Il nuovo direttore sportivo, con il nuovo allenatore e il suo staff, dopo l'ufficialità sono pronti a sbarcare in città.

Conte-Manna a Napoli: in viaggio da Torino

Come raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24, lo staff di Antonio Conte è già in città. E lo attende in un noto hotel di Napoli, frequentato dalla dirigenza partenopea: Antonio Conte con Manna atterreranno a Napoli prima di pranzo e dopo aver raggiunto in hotel lo staff, si dirigeranno a Castel Volturno per visionare da vicino le strutture e organizzare il futuro prossimo della SSC Napoli.

Ecco le foto: