Conte-mania a Napoli, un artista gli dedica un magnifico ritratto! | FOTO & VIDEO

Scoppia la Conte-mania a Napoli! Il tecnico leccese, neo allenatore azzurro, è sbarcato in città nella giornata di lunedì per iniziare a toccare con mano il mondo Napoli e programmare la stagione. Tantissimi tifosi hanno provato a vederlo da vicino e strappargli un autografo o un selfie, col tecnico che si è mostrato molto disponibile.



Tra le tante manifestazioni d'affetto nei confronti di Conte ce n'è stata anche una artistica. Uno splendido ritratto a matita realizzato da Luca Ascione, un artista napoletano che da svariati anni rende omaggio ai giocatori e allenatori di Serie A con dei quadri. Tra gli ultimi ad aver ricevuto un ritratto da Ascione ci sono anche Khvicha Kvaratskhelia e Nikita Contini (clicca qui per vedere).



Si tratta solo del primo dei ritratti che l'artista Ascione ha intenzione di fare per la stagione calcistica 2024-2025 che si appresta ad iniziare.

Clicca su play e su foto allegate per vedere la realizzazione del ritratto e la foto finale: