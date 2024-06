Conte è arrivato a Napoli! Con lui ci sono Manna e Oriali: sentite cosa dice ai tifosi | VIDEO CN24

Calciomercato Napoli. Ora ci siamo, Antonio Conte è atterrato a Napoli. Il volo del nuovo tecnico azzurro, proveniente da Torino, è arrivato a Capodichino: insieme all'allenatore ci sono anche Giovanni Manna e Gabriele Oriali.

Conte è a Napoli

Come raccolto in esclusiva questa mattina da CalcioNapoli24, lo staff di Antonio Conte è già in città. E lo attende in un noto hotel di Napoli, frequentato dalla dirigenza partenopea: Antonio Conte con Manna li raggiungeranno ora in hotel, per poi dirigersi a Castel Volturno per visionare da vicino le strutture e organizzare il futuro prossimo della SSC Napoli.