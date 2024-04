Clamoroso al 33esimo di Monza-Napoli: Zerbin stende Ngonge in area di rigore da dietro aggangiandolo ma l’arbitro non fischia. Era rigore netto.

Per assurdo il tiro dagli 11 metri non viene concesso nonostante la revisione al VAR. Perplesso anche lo stesso Luca Marelli, ex arbitro ed opinionista DAZN intervenuto in diretta: “Non sono d’accordo con questo decisione”.