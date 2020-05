Congiunti, arriva la posizione ufficiale del Governo: "Ecco chi sarà possibile visitare"

Ultime notizie - Aveva creato molta confusione la questione relativa ai congiunti che è possibile incontrare nella cosiddetta fase 2 della lotta al Coronavirus. Ebbene, sul sito del Governo è uscita la risposta a tutte le faq (vale a dire le domande frequenti). Ecco la sezione destinata, per l'appunto, ai congiunti:

"L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile.

Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)".