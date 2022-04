È finita 1-1 l’andata delle semifinali di Conference League tra Leicester e Roma.

Pari Roma a Leicester

Dopo il vantaggio di Pellegrini nel primo tempo, la ripresa si è aperta subito con una brutta notizia per Mourinho. Mkhitaryan ha avuto un problema alla coscia destra, al suo posto è entrato Veretout. Al 66′ il gol del pari di Lookman, che ha spinto in rete un bel cross di Barnes dalla fascia. Le due squadre ci hanno provato nel finale ma il risultato non è cambiato.