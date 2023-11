Condizioni De Laurentiis: il comunicato da Villa Stuart del Prof. Mariani

Aurelio De Laurentiis operato al ginocchio nei giorni scorsi a Villa Stuart, ora arrivano gli aggiornamenti sulle condizioni del presidente del Napoli direttamente dal Prof. Mariani.

Il produttore cinematografico nonché presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis, nella giornata di mercoledì 22 novembre, si è recato nella Clinica Villa Stuart di Roma, Centro Medico di Eccellenza FIFA & FIMS, per sottoporsi ad intervento chirurgico al menisco mediale del ginocchio destro. Ad occuparsi personalmente del patron del SS Napoli Calcio, è stato il professor Pier Paolo Mariani, Ortopedico specializzato nella diagnosi e chirurgia del ginocchio, che nel pomeriggio ha effettuato l’operazione con esito estremamente positivo.

L’imprenditore romano ha già iniziato il programma riabilitativo con l’intento di accelerare i tempi di guarigione e tornare al più presto al fianco della squadra partenopea, che dovrà affrontare nell’arco di 15 giorni 4 sfide cruciali per il seguito della stagione sportiva, sia in ambito nazionale (Atalanta, Inter e Juventus) che in quello europeo, contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti in terra iberica.