Concerto Gigi D'Alessio: c'è anche Insigne, ovazione per lui! | FOTO

Napoli - Concerto di Gigi D'Alessio a Piazza Plebiscito, presente tra i grandi ospiti anche Lorenzo Insigne che ha assistito con sua moglie Jenny in prima fila. Il saluto dell'ormai ex capitano del Napoli al cantante. Un super evento trasmesso da Rai 1 andato in onda questa sera in diretta. Tantissimi gli ospiti presenti. Quando Gigi D'Alessio ha salutato Insigne fra il pubblico, poi, è partita l'ovazione per il capitano del Napoli che lascia direzione Toronto. Un gesto d'affetto dei tifosi azzurri, con Insigne che si è alzato e ha salutato e applaudito il pubblico.

