Conceicao in lutto: non ha parlato con la stampa dopo Milan-Verona

Mondo del calcio in lutto per la scomparsa dello storico ex presidente. La notizia viene appresa da Sergio Conceicao proprio subito dopo Milan-Verona e per questo motivo che il tecnico portoghese ha scelto di non parlare con i media. Sergio Conceicao non ha parlato con i media dopo la vittoria sul Verona, dopo aver appreso della scomparsa del suo ex presidente del Porto Jorge Pinto da Costa, al quale era molto legato. Le nostre condoglianze a tutti coloro che sono legati a Jorge Pinto da Costa e al mondo Porto.