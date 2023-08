Comunicato Ultras Curva A: "Dobbiamo fare alcune precisazioni in vista del campionato"

Ultime news. A 24 ore dall'esordio del Napoli in Serie A, previsto per domani contro il Frosinone, gli ultras Napoli della Curva A si espongono con un lungo comunicato rivolto alla tifoseria, per dare alcune indicazioni sul ritorno tra gli spalti d'Italia.

Ultras Napoli

Ecco il testo del comunicato Ultras Napoli.