Comunicato Lazio, frattura per Pedro: salta la gara col Napoli?

Notizie Calcio - Tegola in casa Lazio: Pedro finisce ai box. Lo spagnolo, infortunatosi nel corso di Salernitana-Lazio, ha rimediato una seria frattura come comunicato dalla società bianconceleste. Giocatore dunque a rischio per Napoli-Lazio del prossimo 3 marzo.

Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Pedro Rodriguez ha riportato nel corso dell’incontro di ieri la frattura scomposta delle ossa nasali. In data odierna è stato sottoposto a riduzione della suddetta frattura. L’intervento, perfettamente riuscito, è stato condotto dall’equipe del Prof. Cascone alla presenza del Prof. Rodia presso Paideia International Hospital. Il calciatore sta bene e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano.