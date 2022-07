Comunicato dei tifosi dell'Atletico: "CR7 non lo vogliamo, è antitesi dei nostri valori"

I tifosi dell'Atletico Madrid non vogliono Cristiano Ronaldo. La Unión Internacional de Peñas dell'Atletico ha diramato un comunicato:

"Manifestiamo il nostro assoluto dissenso dinanzi al possibile approdo all'Atletico Madrid di Cristiano Ronaldo, un giocatore che rappresenta l'antitesi dei valori che stanno alla base del nostro club: spirito di sacrificio, generosità, semplicità e umiltà. Cristiano non potrebbe mai conquistare né il nostro affetto né la nostra gratitudine, per questo chiediamo alla società di non acquistarlo in alcun modo".