Comune di Napoli, Borriello: "Pronti ad attrezzare il San Paolo per l'ingresso dei tifosi. Cittadinanza onoraria a Mertens? Ci stiamo lavorando"

Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Sono convinto che da qui a qualche mese supereremo questo momento difficile dovuto al Covid. Se così non dovesse essere attrezzeremo il San Paolo tranquillamente per renderlo accessibile secondo le norme di sicurezza. Penso che gli stadi si riapranno a settembre e non prima. Difficile pensare agli impianti pieni, ma almeno in percentuale si potrebbe vedere i San Paolo aperto ai tifosi. Per la cittadinanza onoraria a Mertens, stiamo portando avanti la procedura e vedremo anche con De Laurentiis quando e come farlo".