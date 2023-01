Compleanno Mourinho, festa nello spogliatoio: "Andiamo a lavorare, domenica c'è il Napoli ca**o!" | VIDEO

Ultime notizie Serie A - Domenica sera allo stadio Maradona di Fuorigrotta andrà in scena Napoli-Roma, Spalletti contro Mourinho parte 2. Si tratta della prima giornata del girone d'andata: la ventesima del campionato italiano. Ed è concentratissimo su questo, il tecnico dei giallorossi che ieri ha festeggiato i suoi primi 60 anni.

Festa Mourinho prima di Napoli-Roma: il discorso

Festa a sorpresa con tanto di torta e tutto lo staff e squadra, nello spogliatoio ieri della Roma per il compleanno di José Mourinho. Torta con un «Happy Birthday, Special One» e la sua foto mentre solleva la Conference League, gli auguri cantati in gruppo. Ma ciò che conta di più per José Mourinho, però, è il lavoro. Per questo quando gli han chiesto il discorso è andato dritto al sodo:

«Discorso? Ma che discorso, andiamo a lavorare, domenica c’è la partita, dai cazzo!».

Festa Mourinho per il compleanno

Lo Special One, intercettato dalle telecamere di Sky, si è poi lasciato andare a dei ringraziamenti più articolati.

«Sono contento.Mi sono arrivati tanti messaggi, tanto amore, tanto rispetto. Dalla famiglia e dagli amici te lo aspetti, da chi non conosci fa emozionare».

