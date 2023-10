Compleanno Maradona: cori, fuochi e striscioni al murales di Jorit a Napoli! Serata da brividi | VIDEO CN24

A Napoli, il 30 ottobre, non sarà mai un giorno comune, come gli altri: perché a Napoli ogni anno si festeggia il compleanno di Diego Armando Maradona. Vi abbiamo mostrato la fiaccolata al murales dei Quartieri Spagnoli per il compleanno del Pibe de Oro, ma non eravamo soltanto lì (dove c'era anche Rudi Garcia per omaggiare Maradona).

Compleanno Maradona: celebrazione al murales di San Giovanni a Teduccio

Compleanno Maradona: celebrazione al Murales di Jorit

Con i nostri lettori e amici di Napoli Nostalgica, eravamo anche nel Bronx di Napoli, nei pressi del murales di Jorit a San Giovanni a Teduccio: il 'Dios Umano'. Dove centinaia di tifosi si sono riuniti sotto l'iconico murale realizzato dall’artista partenopeo di origini olandesi Jorit, con cori, spettacoli pirotecnici, fumogeni e applausi. Ma soprattutto due striscioni dei tifosi partenopei: "La pelota no se mancha", si legge nel primo. Frase iconica del D10S. Mentre il secondo recita: "Il nostro amore è vivo come allora. Mai dimenticheremo Diego Maradona".

Cori, fuochi d'artificio e momenti da brividi, nelle immagini che vi proponiamo nel video in basso:

Se non visualizzi le immagini, clicca qui per guardare il video direttamente su Youtube!