Como-Napoli, Conte ancora col 3-5-2! Repubblica: Politano insidia...Juan Jesus, la possibile formazione

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna di Repubblica racconta le possibili scelte di formazione verso Como-Napoli:

"Il 3-5-2 è l’abito tattico scelto da Conte con la Lazio proprio per fronteggiare l’emergenza. È probabile la conferma dello stesso modulo anche nella trasferta del Sinigaglia che segnerà il ritorno dei tifosi del Napoli in trasferta dopo un divieto lungo sei partite (sette se si considera pure il match di Coppa Italia all’Olimpico contro la Lazio). È presto per parlare di formazione, ma il condottiero azzurro dovrebbe ripartire dalla formula Lukaku-Raspadori che ha funzionato contro la Lazio. Jack è stato il valore aggiunto: da seconda punta si è esaltato e può essere prezioso in questo periodo perché ha una pericolosità offensiva di cui il Napoli ha bisogno. Conte dovrà valutare bene i due esterni: Politano potrebbe ritornare titolare sulla fascia destra con Di Lorenzo che retrocederebbe nei tre con Rrahmani e Buongiorno. Con questa ipotesi, l’escluso sarebbe Juan Jesus. Dall’altro lato parte di nuovo favorito Pasquale Mazzocchi, ma Olivera proverà ad esserci. Lui e Spinazzola si stanno avvicinando al traguardo del pieno recupero. Conte li aspetta: il Napoli ha bisogno di loro per tornare alla vittoria".