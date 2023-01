Come ottenere il rimborso DAZN per i disservizi di Inter-Napoli

Inter-Napoli, ennesimo disservizio DAZN: molti utenti segnalano di avere avuto problemi durante la partita, specialmente nel primo tempo, quando per diversi minuti non è stato possibile vedere il match di San Siro. In virtù delle regole stabilite dall'AgCom, Autorità Garante per le Comunicazioni, gli abbonati DAZN che hanno avuto problemi durante Inter-Napoli, hanno diritto ad un rimborso. Ecco come ottenere il rimborso DAZN.

Rimborso DAZN

Come avere il rimborso di DAZN? Innanzitutto gli utenti che volessero esporre reclamo e ottenere il rimborso, hanno 7 giorni di tempo a partire da mercoledì 4 gennaio. Per avviare la pratica di rimborso DAZN, bisognerà collegarsi sul sito ConciliaWeb.Agcom.it e presentare riclamo.

A quel punto, una volta che AgCom avrà accertato la responsabilità di DAZN, la piattaforma avrà tre mesi di tempo per fornire i rimborsi. Attenzione, però: il rimborso potrebbe anche consistere in uno sconto sulle prossime mensilità dell'abbonamento.

Al momento, dunque, non si applica il cosiddetto "lodo Vezzali", dal nome di Valentina Vezzali, ex sottosegretaria allo Sport del precedente Governo: il lodo Vezzali stabiliva che DAZN si facesse carico di individuare i clienti penalizzati e di fornire i rimborsi automaticamente, senza bisogno per gli abbonati di attivare la procedura su AgCom.