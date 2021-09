Colpo di stato Guinea: Diawara era irrintracciabile per ore, ora attende il rientro in Italia

Amadou Diawara è in Guinea dove è registrato il colpo di stato nei confronti del presidente Condé che è stato catturato da gruppi armati di persone. Dopo ore irrintracciabile, il giocatore ora sta bene ed è in attesa di poter tornare in Italia.

Colpo di stato Guinea, Diawara sta bene

Dopo la paura delle ultime ore in casa Roma per il golpe organizzato dai corpi speciali in Guinea, pe il quale è stata rimandata la partita con il Marocco, il club giallorosso ha potuto tirare anche un sospiro di sollievo perché è riuscito a mettersi in contatto con il suo centrocampista che, insieme al resto della Nazionale, è al sicuro all’interno dell’hotel a Conakry. In serata, al più tardi nella mattinata di domani, la nazionale guineana fornirà nuove indicazioni sul ritorno dei calciatori nei rispettivi paesi, il tutto in attesa anche di capire l’evolversi della situazione intorno all’aeroporto e quale possano essere i primi voli utili per il rientro nella Capitale e nelle altre città. Già da ieri sera, riporta l’ANSA, il Marocco ha lasciato il suo hotel ed è tornato nel proprio Paese.

