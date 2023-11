Colpo di scena! Dalla Spagna: "Mazzarri al Napoli è la pista più calda"

Clamoroso dalla Spagna: Mazzarri al Napoli, è lui il nome più caldo per sostituire Rudi Garcia! Il giornalista di AS Mirko Calemme già ieri su Twitter faceva sapere che "Dopo il primo summit interlocutorio con Tudor, le consultazioni di De Laurentiis vanno avanti. Nuovi contatti anche con Mazzarri. Come sempre, in questa fase il patron lascia aperte diverse piste, compresa quella Cannavaro, con il quale trovare un accordo sarebbe semplicissimo".

Mazzarri al Napoli

Oggi AS rincara la dose e annuncia il colpo di scena: "Contatti di ieri tra Mazzarri e De Laurentiis molto positivi e si proseguirà oggi. In questo momento il suo ritorno è l'opzione più calda sul tavolo del presidente del Napoli".