CN24 - Italia-Ecuador, il club Napoli New Jersey pronto ad un gesto di solidarietà per Juan Jesus | FOTO

Il caso Acerbi-Juan Jesus non ha ancora trovato una soluzione. Tra certezze, ipotesi e dibattimenti, si attende di conoscere quale sarà la decisione finale.

Iniziativa durante Italia Ecuador

Intanto, però, l'Italia è negli USA, a New York, pronta a giocare, alle 21 italiane, la gara amichevole con l'Ecuador. Antonio, memebro del club Napoli New Jersey, come raccolto da CalcioNapoli24, ci fa sapere che al quinto minuto di gioco, i presenti, mostreranno la foto di Juan Jesus per dare supporto al calciatore e schierarsi contro il razzismo.

RIPRODUZIONE RISERVATA