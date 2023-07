CN24 - Garcia studia i giovani, D'Agostino si mette in mostra a Dimaro: diversi club lo seguono con interesse

“Da quando abbiamo iniziato un po' di partitelle, tutti i giovani giocano nel loro posto e c'è qualcuno che mi piace. Non guardo quello che hanno fatto prima, nelle altre squadre, li vedo qui per la prima volta. Li vedremo in amichevole. Più difficile per un giovane attaccante per la concorrenza, rispetto ad altri ruoli, ma c'è da riflettere tanto", sono state le parole di Rudi Garcia durante la serata di ieri che ha visto l'incontro con i tifosi a Dimaro-Folgarida. I giovani si mettono in mostra e cercano di impressionare il proprio allenatore, spingendo e cercando di crescere allo stesso tempo, allenandosi con i Campioni D'Italia.

D'Agostino lavora a Dimaro col gruppo

Nel Napoli che lavora in ritiro, c'è anche Giuseppe D'Agostino, reduce da un buon campionato con la maglia della Juve Stabia, in una piazza esigente e di livello come quella di Castellammare di Stabia, portata a compimento con 32 gare, 4 gol, di cui due spettacolari con la Virtus Francavilla di tacco e con l'Avellino, un eurogol da trequarti, oltre ad un assist. Sono 2, poi, le presenze con un gol realizzato anche in Coppa Italia. Oltre 1500 minuti nelle gambe, nel calcio dei grandi, nei quali è riuscito a mostrare il proprio valore, cosa non semplice per un ragazzo che proviene da un campionato come quello Primavera.

Bravo ragazzo, testa sulle spalle, sempre con il sorriso e voglioso di fare bene, dando il massimo in ogni singola seduta di allenamento. Giuseppe D'Agostino non si tira mai indietro, come detto e, come raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24, sta lavorando in ritiro, nelle ultime sedute, sotto la cura di antibiotici, in quanto ha subito il morso di un ragno su un braccio.

Garcia lo schiera largo a sinistra, nel suo ruolo ideale, lì dove riesce ad esprimersi al meglio. Per un ragazzo dalle grandi prospettive, con un obiettivo fisso nella propria testa, raggiungere grandi obiettivi, sognando la serie A, cercando di farlo con i giusti percorsi, partiti dalla scorsa stagione in serie C, è cosa sicuramente positiva. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sono diversi i club che già hanno provato a sondare il terreno per cercare di acquisirne le prestazioni: tanti quelli in Serie C che ci provano con insistenza, ma è anche qualche club di Serie B ad essersi fatto vanti. Al momento si temporeggia, si attendono sviluppi dal ritiro di Dimaro, per poi decidere con calma quella che può essere la scelta giusta per il processo di crescita di questo giovane talento.

