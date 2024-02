Napoli - Rispetto a quanto riportato da diversi organi di stampa la prevendita di Napoli-Verona non sembra essere affatto un flop. Secondo verifiche fatte dalla redazione di CalcioNapoli24 ci sarebbe stata addirittura un'impennata in giornata con oltre 40 mila tagliandi già staccanti per la prossima partita di campionato. Col ritmo registrato nelle ultime ore addirittura il dato delle presenze potrebbe sfiorare i 45 mila domani allo stadio Maradona.