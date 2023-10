Cm.it - Sorella Osimhen, non ci sono certezze sul presunto sequestro: spuntano dubbi sulla versione

Il giornalista di calciomercato.it, Marco Giordano ha riportato sul proprio profilo Twitter gli ultimi aggiornamenti relativi all'arresto dei familiari di Osimhen:

"Sulla questione Okolo: la versione del marito della sorella di Osimhen lascia diversi dubbi in Nigeria. Resta la somma importante che Okolo pretende da Osimhen, mentre non ci sono certezze sul presunto sequestro da parte di un dipartimento di polizia della sorella e della nipote dell'attaccante del Napoli".

Poi aggiunge su calciomercato.it:

"Una denuncia che ha fatto grande clamore accompagnato da un video sulla cui autenticità è difficile pronunciarsi. Ed ecco che si arriva al secondo giallo. Non solo perché dal video diffuso su X da Okolo si può comprendere ben poco. Non solo perché non sono arrivate note ufficiali. Ma soprattutto perché ballano tanti soldi. Quelli che Okolo chiede ad Osimhen perché sostiene di aver avuto un ruolo nel trasferimento dal Lille al Napoli. Al momento tanti nodi sono ancora da sciogliere: tra smentite e dietrofront, il rebus resta ancora irrisolto. Staremo a vedere cosa succederà".