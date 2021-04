Cm.it - De Laurentiis vuole un incontro a casa Spalletti per chiudere: pronto biennale con opzione

CALCIOMERCATO NAPOLI - Secondo i colleghi di Calciomercato.it, il Napoli starebbe stringendo per avere Luciano Spalletti come nuovo allenatore la prossima stagione al posto di Gattuso: "Le prime chiamate all’ex Inter ebbero luogo in inverno e oggi sono tornate di enorme attualità, con De Laurentiis che ha deciso di chiudere l’affare quanto prima. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, infatti, il patron azzurro vuole organizzare un lungo meeting a casa Spalletti per strappare il suo sì, mettendo sul tavolo un contratto biennale e un’opzione per una terza stagione. La visita a casa di un tecnico non è un inedito per il presidente, che si mosse in modo simile con Benitez, Sarri e quando flirtò con Gasperini".

SPALLETTI-NAPOLI: LA SITUAZIONE

Sul sito si legge: "Il closing non dipende solo dalla presenza in Champions del Napoli nella prossima stagione, ma conta davvero tanto. Anche nei giorni scorsi, alcuni agenti dei calciatori con l’ingaggio più pesante sono stati messi in allerta sulla necessità di alleggerire il monte ingaggi senza la massima competizione continentale per club".