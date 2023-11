Cm.com - Il Napoli ha scelto Tudor: domani l'incontro, i dettagli della proposta

Il Napoli ha scelto Igor Tudor per il dopo Garcia: il tecnico francese verrà esonerato non appena De Laurentiis avrà in mano l'accordo con il suo sostituto, accordo che verrà esaminato domani in un incontro con l'allenatore ex Verona e Udinese, libero dopo l'esperienza positiva al Marsiglia. Dopo la sconfitta con l'Empoli si è già tenuta una riunione interna propedeutica al confronto con Tudor.

All'ex difensore della Juve verrà proposto, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, un contratto valido fino alla prossima estate, ma con opzione unilaterale a favore della società campana che estenderebbe l'accordo fino al 2025.