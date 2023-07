Club Napoli Castel di Sangro, due eventi durante il ritiro del Napoli: i dettagli

In attesa del programma definitivo del ritiro a Castel di Sangro, arrivano novità:

"Nella serata di domenica 30 luglio andrà in scena un evento organizzato dal Club Napoli Castel di Sangro in collaborazione con il Club Napoli Sulmona, il Club Napoli Abruzzo e il Club Napoli Costa dei Trabocchi. il secondo appuntamento invece è previsto per la mattinata di lunedì 7 agosto (ore 10:30) e vede l'organizzazione del Club Napoli Sulmona in collaborazione con il Club Napoli Castel di Sangro e gli altri Club Napoli dell'Abruzzo. In entrambe le occasioni saranno presenti le istituzioni, con il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso, e forse la squadra stessa. Nei prossimi giorni vi daremo ulteriori informazioni".