Clausola Spalletti, clamoroso CdS: i club di A si oppongono, spunta una grossa minaccia alla FIGC

Notizie Calcio Napoli - Clamoroso sviluppi sul fronte Spalletti Ct: secondo quanto rivela Cronace di spogliatoio, diversi club di Serie A avrebbero contattato la Federazione chiedendo di non pagare la clausola per l’allenatore.

Clausola Spalletti, i club di Serie A protestano

Il motivo è seguente: riterrebbero non giusto che la FIGC versi soldi a un club concorrente. In caso di pagamento - si legge - sono state minacciate addirittura le interrogazioni parlamentari. Nel frattempo, contratto alla mano, sarebbe Spalletti a dover versare la clausola ufficialmente e non la FIGC.

Il che significa che in caso di mancato pagamento il club azzurro porterebbe il tecnico in tribunale. Allenatore che nel frattempo - si legge ancora - sta studiando la situazione con dei consulenti per capire il da farsi.