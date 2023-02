Clamoroso Zaniolo, non si allenerà per un mese con la Roma: il motivo è senza precedenti

Cosa accadrà a Nicolò Zaniolo? Il giocatore è stato inserito in lista Uefa dalla squadra giallorossa, ma di fatto è escluso dal progetto tecnico. A conferma di tale indiscrezione c'è la comunicazione da parte del giocatore alla squadra giallorossa in merito ai suoi allenamenti per il prossimo mese. Ecco cosa riporta in merito l'edizione online del Corriere dello Sport:

"Nicolò Zaniolo è stato inserito nella lista Uefa (per formalità), ma non sarà a Trigoria almeno per il prossimo mese. I motivi sono medici e legati alla sua assenza dalla capitale nell'ultima settimana. Zaniolo lo scorso 31 gennaio ha inviato alla Roma un certificato medico per un disagio psicologico che non gli permetterà di potersi allenare al Fulvio Bernardini per un mese, causa l'aggressione dei tifosi e tutto il caso scoppiato dalla sua richiesta di cessione".