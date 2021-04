Notizie Calcio - Manca ancora l'ufficialità, ma secondo quanto riportano i media inglesi il Tottenham ha esonerato José Mourinho. Il tecnico portoghese paga gli scarsi ottenuti fin qui alla guida degli Spurs, attualmente settimi in classifica in Premier League. Stupiscono le tempistiche, considerando gli impegni: fra due giorni il Southampton in campionato e fra 6 la finale di Carbao Cup contro il Manchester City.