Clamoroso Sinner, accordo con la WADA: verrà squalificato 3 mesi

Ultime notizie - Clamorosa notizia: Jannik Sinner e la WADA (agenzia mondiale antidoping) hanno raggiunto un accordo stragiudiziale che prevede la squalifica del tennista per tre mesi. Una decisione che ha colto tutti di sorpresa e che adesso costringerà il numero uno al mondo allo stop forzato fino a maggio con la perdita di 1.600 punti in classifica.

Sinner squalificato tre mesi: comunicato della Wada

Ecco il comunicato ufficiale della WADA su Jannik Sinner:

“La WADA riconosce che Jannik Sinner non ha avuto alcuna intenzione di barare e che la sua esposizione al Clostebol non gli ha fornito alcun beneficio in termini di prestazioni, avvenendo a sua insaputa a causa della negligenza di membri del suo team.

Tuttavia, in base al Codice e ai precedenti del CAS, un atleta è responsabile della negligenza del proprio entourage. Considerando l’unicità dei fatti di questo caso, è stata ritenuta appropriata una sospensione di tre mesi".