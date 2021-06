Clamoroso Repubblica - Caso Superlega, Sentenza Uefa in arrivo: esclusione di Juve, Real e Barcellona dalle coppe per uno o due anni!

Superlega - In arrivo novità riguardo la sentenza UEFA in merito al caso Superlega. Secondo quanto riporta Repubblica, la prima sentenza dell'UEFA in merito al caso Superlega, è attesa a breve (forse già entro settimana prossima) e si preannuncia durissima per Juventus, Real Madrid e Barcellona.

Caso Superlega, in arrivo la sentenza UEFA

I tre club, infatti, rischiano l'esclusione dalle coppe europee per uno o due stagioni. Si legge che Ceferin non ha intenzione di fare sconti: nessuno nega ai tre club di organizzare la Superlega, ma se lo fanno non possono giocare in Champions perché così prevedono l’articolo 49 e 51 dello statuto. La sentenza, secondo indiscrezioni dalla Svizzera, potrebbe essere anche più rapida del previsto per lo snellimento dell’iter, anche se comunque è appellabile al Tas.