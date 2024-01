Clamoroso Le Iene, terremoto AIA: altri cinque arbitri denunciano, domani il servizio

Dopo il clamore mediatico destato dal servizio de Le Iene in cui, in esclusiva e per la prima volta nella storia del calcio italiano, un arbitro di Serie A ha riportato quelle che per lui sarebbero delle gravi anomalie nel sistema arbitrale in Italia, Filippo Roma torna sul tema nella puntata in onda su Italia 1 martedì in prima serata. Nel video che sarà trasmesso domani, l’arbitro anonimo torna a parlare aggiungendo nuovi dettagli e fornendo un resoconto della riunione organizzata da Gianluca Rocchi con tutta la squadra arbitrale. E ancora, le testimonianze di altri cinque direttori di gara che raccontano delle denunce fatte, sia sull’operato che sul loro contratto di lavoro.

QUI le dichiarazioni dell'arbitro nel servizio di settimana scorsa

Nell'ultimo servizio l'arbitro che ha scelto di rimanere anonimo aveva evidenziato diversi errori commessi durante la stagione e parlato di una vera e propria faida politica in vista delle prossime elezioni interne che decideranno la nuova governance, tesi confermata anche sulle pagine del Corriere dello Sport.

Le sue rivelazioni, come prevedibile hanno suscitato un polverone, che ha portato Rocchi a organizzare una call per compattare i vari fischietti in azione ogni weekend e scatenato una vera e propria caccia alla talpa all'interno dell'Associazione Italiana Arbitri, per cui non si esclude che Gravina decida per il commissariamento se la situazione non dovesse tornare negli argini in breve tempo. Dopo le (solite) polemiche del weekend, ora le nuove rivelazioni del fischietto che potrebbero aggiungere altra benzina sul fuoco.