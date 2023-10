Clamoroso, l'informatore di Corona su Zalewski smentisce: "Ho inventato tutto!" | VIDEO

Il presunto informatore di Fabrizio Corona si è presentato in live su Twitch, al podcast del Cerbero, per smentire l’indiscrezione sul coinvolgimento di Nicola Zalewski nello scandalo del calcioscommesse. “Sono la fonte di Corona, su Zalewski ho inventato tutto”, ha confessato l’uomo in diretta. "Non conosco personalmente Zalewski ho mentito per la ricompensa che mi aveva promesso Corona. Quanto? Mi avrebbe dato 20mila euro, ci saremmo visti a Roma martedì. Poi l'ho chiamato e gli ho detto che non era vero".

L'uomo ha anche mostrato il video della telefonata con Fabrizio Corona. Guarda il video su CalcioNapoli24.