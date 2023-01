Clamoroso in Francia, partite dell'Atalanta non più trasmesse: colpa dello sponsor

Notizie Calcio - Niente più partite dell’Atalanta in Francia. Non saranno più trasmesse. E’ questa la notizia a sorpresa che giunge dal Paese transalpino. Il motivo? Lo sponsor della squadra bergamasca.Â

Partite dell'Atalanta vietate in Francia: il motivoÂ

Ovvero ‘Plus 500’, finito nel mirino del Ministero dell’Economia e delle autorità perché offre "servizi di investimento relativi a contratti finanziari rischiosi". Diventa quindi una pubblicità vietata, con BeIn Sports France costretta a non mostrare più il marchio considerato ‘rischioso’. Piattaforma di trading con sede a Cipro, è notoriamente rischiosa in quanto già in apertura del sito stesso vi è la dicitura “rischio elevato di rapida perdita di capitale”.