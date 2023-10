Clamoroso: il Napoli si ritira dalla Supercoppa? Il Milan ha già dato l'Ok per sostituirlo!

La notizia se confermata avrebbe del clamoroso: il Napoli potrebbe rinunciare a partecipare alla Supercoppa italiana per protesta, al suo posto la giocherebbe il Milan! È questa l'ipotesi aleggiata quest'oggi sulle pagine del quotidiano Il Mattino, secondo cui De Laurentiis potrebbe decidere di ritirare la SSC Napoli dalle final four di Supercoppa previste a Gedda, in Arabia Saudita, dal 21 al 25 gennaio 2024.

Supercoppa

A quanto pare, De Laurentiis sarebbe molto contrariato dal fatto di dover spedire la squadra in Arabia Saudita a gennaio, durante il campionato e non lontano dai possibili ottavi di finale di Champions League. "Significa mandare all'aria ritmi e preparazione atletica, passando dal caldo al freddo", spiega Il Mattino raccontando le perplessità del presidente del Napoli, per non parlare del fatto che gli azzurri in quel periodo dovranno anche fare a meno di Osimhen e Anguissa, impegnati in Coppa d'Africa.

Un'ipotesi così concreta che la Lega Serie A avrebbe già chiesto ed ottenuto dal Milan l'ok per prendere il posto del Napoli. Situazione simile per la Fiorentina, con l'Atalanta già pronta a sostituire i viola se si accodassero al Napoli nella protesta.