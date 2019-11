Clamoroso dalla Francia: Kanté minacciato di morte dal suo ex agente

Notizie calcio - N'Golo Kanté minacciato di morte dal suo ex agente. A rivelarlo è L'Equipe, secondo il quale il centrocampista del Chelsea e il suo attuale procuratore, Abdelkarim Douis, avrebbero per questo recentemente denunciato Nouari Khiari (l'ex agente). Al momento del suo trasferimento dal Leicester ai Blues nell'estate 2016, Kanté ha deciso infatti di cambiare agente generando malumore e malcontento che si sono presto trasformati in tentativi di estorsione, truffe e, adesso, anche gravissime minacce sempre da parte dello stesso Khiari.