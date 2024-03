Clamoroso Conceciao: denunciato per aver aggredito e minacciato di uccidere arbitro, Sindaco e Guardia Civil

Clamoroso quanto arriva per l'ex calciatore della Serie A e allenatore del Porto ad oggi Sergio Conceicao è stato denunciato per aggressione e minacce. Più volte è stato accostato al Napoli di De Laurentiis come nuovo allenatore e ora arrivano notizie in merito a quanto accaduto.

Conceicao denunciato, aggressione e minacce

Davvero clamorosa la notizia arrivata dalla Spagna, precisamente da El Desmarque. Secondo il quotidiano iberico infatti nelle scorse ore l'allenatore del Porto Sergio Conceicao con un lungo passato in Italia fra Lazio, Inter e Parma, è stato denunciato per aver aggredito il sindaco di Cartaya (cittadina della provincia di Huelva), un arbitro e anche ben due agenti della Guardia Civil.

Si parla del trofeo giovanile dea la Ganaforte Cup, che riunisce le rappresentative dei principali club europei. Durante la finale fra Porto e Siviglia, il tecnico Conceicao avrebbe iniziato ad inveire contro l'arbitro dagli spalti, venendo fermato dal servizio di sicurezza durante un tentativo di invadere il campo. Al termine dell'incontro però è continuata la discussione quando il portoghese insieme ad altre persone avrebbe affrontato anche fisicamente l'arbitro. Nella mischia si sarebbe trovato anche il sindaco di Cartaya, Manuel Barroso aggredito da Conceicao:

"Volevano aggredire l'arbitro, mi sono messo in mezzo e mi hanno spinto, preso per il collo, con atteggiamento arrogante. Poi ho scoperto che in mezzo c'era l'allenatore del Porto... Gli ho detto "non ti vergogni?", ma lui ha continuato minacciando di uccidermi. Ho presentato denuncia a livello personale, ma penso che faremo qualcosa anche a livello sportivo".