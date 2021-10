Ultime notizie calcio - Clamorosa e dolorosa sconfitta per l'Atalanta, che dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Pasalic e di Demiral, è stata rimontata nella ripresa dal Manchester United in virtù dei gol di Rashford, di Maguire e di Cristiano Ronaldo, che al minuto 81 ha siglato il definitivo 3-2. La Juventus, invece, si è imposta per 3-1 contro lo Zenit San Pietroburgo: decisivo Kulusevski.