Cittadella-Ascoli 3-0: Ambrosino show, entra e fa assist

Napoli - La seconda parte di stagione in Serie B per Giuseppe Ambrosino è completamente differente. Dopo non aver trovato spazio al Como il Napoli ha deciso di cederlo nuovamente in prestito in B al Cittadella, dove sta accomulando minutaggio e gioca con fiducia. La scorsa da titolare, questa volta entra al 67 dalla panchina serve l'assist a Mirko Antonucci per il 3-0 finale.