Notizie Calcio - Terribile notizia in Costa Rica: Jesús López Ortiz, giocatore del Deportivo Río Cañas in terza serie, è morto in queste ore dopo l’attacco di un coccodrillo.

Secondo quanto ricostruito, l’atleta si sarebbe gettato nelle acque attorno alle 06.00 del mattino per rinfrescarsi mentre si recava a casa di un cugino quando all’improvviso è spuntato il rettile contro il quale non c’è stato nulla da fare. Il calciatore aveva solo 29 anni e lascia due bambini. Il Paese è sconvolto.