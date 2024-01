Chiariello: "Mi faccio una domanda: se Mazzarri cambia modulo, come cambia il mercato del Napoli?"

L'editoriale di Umberto Chiariello a Canale 21 nel post-partita di Napoli-Fiorentina 3-0.

"È Simeone il man of the match e non Zerbin. Certo, Zerbin è una bella favola e potrebbe trovare un coronamento diverso, perché alle volte i calciatori prendono degli slinding doors incredibili e cambiano le carriere. Pensiamo a cosa può succedere con Zerbin se Politano andasse in a giocare in Arabia Saudita: lo vogliono e lì a Riyad il suo agente sta ricevendo un forte pressing, al Napoli andrebbero 13 milioni di euro.

Io però mi faccio una domanda: il mercato del Napoli sarà condizionato dal cambio di sistema di gioco di Mazzarri? Se Mazzarri lunedì sera insisterà su questo modo di giocare, che poi è il suo antico modo più efficace dell’anti-calcio visto con la Salernitana, e riesce a far alzare la Supercoppa come cambia il mercato del Napoli? A quel punto Ostigard non può partire più. Piuttosto che scimmiottare Spalletti, è meglio il vero Mazzarri. Non sarà bello e moderno come Spalletti, ma per lo meno è vero e verace e veritiero”.