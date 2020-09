Chiariello: "La positività di De Laurentiis blocca il mercato del Napoli"

Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli: “La notizia di De Laurentiis probabilmente frenerà i movimenti del Napoli. C’è un’altra situazione che blocca il Napoli e deriva dalla questione di Dzeko. Se resta a Roma, spazio per Milik non c’è, Under è uscito dal radar del Napoli. Qualcuno sostiene che si sono raffreddati i rapporti con Ramadani, questo significa che Maksimovic partirà? Che Koulibaly al Manchester City si raffredda? Le situazioni per il Napoli si stanno complicando".