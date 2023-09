Chiariello contro Gattuso: "Non sarà mai un grande allenatore! A Napoli attaccò ADL che lo mise in silenzio stampa"

Il Lione ha scelto Fabio Grosso! Dunque non sarà Gattuso il nuovo allenatore dell'Olympique, dopo che il nome dell'ex Napoli era stato fortemente accostato come successore per la panchina dell'OM.

Ultime news. La notizia sembra non aver sorpreso il giornalista Umberto Chiariello, che su Twitter ha commentato così: "Chi semina vento raccoglie tempesta: se litighi con i tuoi ex compagni Leonardo e Maldini, se non vuoi Ibra perché ti fa ombra, se attacchi il tuo Presidente a Napoli che ti mette in silenzio stampa per farti smettere, se vai a Firenze e litighi prima di cominciare, come puoi credere di essere facilmente accettato? Il tempo mi sta dando ragione: Gattuso non sarà mai un grande allenatore per limiti caratteriali e culturali".