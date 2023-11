Chi vince lo scudetto? Napoli con solo l'1% di possibilità per gli statistici, la possibile posizione finale | FOTO

Calcio Napoli - Ultime notizie con i dati Opta che riguardano le statistiche delle squadre di Serie A e chi può vincere realmente lo scudetto quest'anno. Pare che il Napoli sia sfavorito con solo 1% di possibilità che accada.

Chi vince lo scudetto in Serie A? I dati

Chi vince lo scudetto in Serie A quest'anno? Arrivano i dati Opta che confermano la scarsa possibilità che il Napoli di Mazzarri riesca nell'impresa di vittoria nel secondo anno di fila e rimontando vista l'attuale classifica. Pare che soltanto l'1,2% abbia il Napoli per di vincere ancora lo scudetto. Questo il risultato dell'ultimo studio di Opta Italia, che dopo 12 gare giocate della stagione ha schedato le possibilità di piazzamento delle 20 squadre della Serie A analizzando i dati di inizio stagione. Pare che gli azzurri possano rientrare tra le prime quattro di Serie A, con una chance di 4 posto del 26,5%. Scudetto all'Inter che ad oggi avrebbe l'84,8% di possibilità di vincere.