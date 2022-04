"Che vi siete persi...". Giordano e Bagni raccontano il primo scudetto

"Che vi siete persi..." è il titolo del nuovo libro in uscita martedì 3 maggio 2022 per la casa editrice Sperling & Kupfer: un libro scritto dagli ex giocatori del Napoli Salvatore Bagni e Bruno Giordano, che a quattro mani ripercorrono la loro esperienza a Napoli da calciatori, negli anni d'oro di Maradona e dello scudetto.

Scudetto Napoli, il racconto di Bagni e Giordano

Ultime notizie. Nel ricordare quel 10 maggio del 1987, Bruno Giordano torna con la mente a tutte le volte in cui lui, Bruscolotti e Bagni erano andati nella stanza di Maradona nei mesi precedenti per chiedergli di mettere da parte qualche malumore verso la società e giocare. Ricorda anche i discorsi alla squadra dell'allenatore Bianchi: "Ci diceva chi avrebbe marcato chi, ma le parole scivolavano nel nulla". Maradona, invece, "ci aveva stretto la mano, ci aveva accarezzato il petto dove stava il cuore e dove poco dopo ci sarebbe stato lo scudetto. Ci aveva dato la carica con tutta la sua energia". Giordano poi dedicherà lo scudetto a sua madre morta in un incidente stradale.

Salvatore Bagni, invece, racconta gli attimi immediatamente successivi alla vittoria: "Invece di godermi quel pubblico incredibile ero andato di filato negli spogliatoi. Dovevo respirare. Avevo urgenza di capire l’enormità del traguardo che avevamo raggiunto. Mi serviva un po’ di tempo per me". Il resto è storia.