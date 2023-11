"Che succede con Garcia?", la reazione di De Laurentiis a Roma | VIDEO CN24

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha lasciato poco fa la tavola rotonda "La riforma dello sport dopo il decreto legislativo n.120/2023: le nuove prospettive", a cui erano presenti Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, Giovanni Malagò, Presidente del CONI e della Fondazione Milano Cortina 2026, Beniamino Quintieri, Presidente Istituto per il Credito Sportivo - Ugo Taucer, Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, Stefano d'Albora, Amministratore Delegato ConiNet S.p.a., Marzio Perrelli, Executive Vice President Sky, Romano Righetti, General Counsel DAZN, e Maria Alessandra Livi, Titolare della cattedra di Diritto Sportivo presso la Sapienza Università di Roma.

All'uscita, intercettato dalle telecamere dei giornalisti tra cui CalcioNapoli24, De Laurentiis - accompagnato dal responsabile della comunicazione della SSC Napoli Nicola Lombardo ("Presidente può dirci qualcosa sul Napoli? E' una bellissima squadra, forte, in una grande città. Che succede con Garcia? Che cosa deve succedere..."), è stato interpellato sul futuro dell'allenatore Rudi Garcia, sempre più in bilico.

"Se si vogliono aiutare i club sugli stadi occorre limitare con legge i veti dei comuni e delle sovrintendenze. Non si deve diventare ostaggi dei consiglieri comunali che alterano i progetti presentati e impongono scelte progettuali antieconomiche quando gli stessi Comuni non hanno i fondi per la riqualificazione e la manutenzione. Rischiamo di non vedere mai applicata la modifica al decreto legislativo 38 del 2021 se poi si consente ai comuni di intervenire. A causa delle norme che si non riescono a debellare il male incurabile del nostro Paese, che sono la burocrazia e l’ingerenza politica. Se guardo 5 dei club più importanti in Italia che hanno una situazione debitoria che va dai 500 milioni a un miliardo, significa che questo calcio non funziona.

Pensare di poter fare ad arte per Lotito, che io chiamo ‘Lotrito’, una aggiudicazione dei diritti tv per 5 anni che a lui servono per stare in equilibrio di bilancio, è una follia perché oggi tutto cambia di mese in mese, dalla guerra ai problemi economici. Noi ci siamo autodepredati il nostro calcio per anni e oggi ne paghiamo le conseguenze. Quando poi abbiamo i nemici in casa, l’Agcom, che ritardano l’approvazione di una legge, è difficile non avere dei retropensieri”