Eurorivali - Crollo dell'Eintracht in Bundesliga: arriva una pesante sconfitta

Notizie Napoli calcio - Il 21 febbraio torna la Champions League per il Napoli che affronterà l'Eintracht Francoforte nel doppio confronto degli ottavi di finale.

Eurorivali Napoli, sconfitta per l'Eintracht Francoforte

La formazione tedesca oggi ha rimediato una pesante sconfitta in campionato: l'Eintracht è stato infatti battuto con un sonoro 3-0 in casa del Colonia. La prima rete è arrivata al 49' da Hubers, mentre al 71' e 86' c'è spazio per la doppietta di Skhiri che regala il tris ai padroni di casa. Con questa sconfitta l'Eintracht esce dalla zona Champions, ora è sesto a -2 dal quarto posto del Friburgo.