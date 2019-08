Champions League, i risultati del terzo turno preliminare: pareggi esterni per Ajax e Copenaghen

L'Ajax si ferma in Grecia e il Qarabag vince in casa dell’APOEL. Inizia così il terzo turno preliminare di Champions League. Gli olandesi raggiungono il pareggio grazie ad un gol di Huntelaar dopo essere passati in vantaggio con Ziyech. Nelle altre partite pareggio della Dinamo Zagabria, mentre vince il Brugge contro la Dynamo Kiev. Questi i risultati della serata:

APOEL-Qarabag 1-2

54' Emreli (Q), 69' Gueye (Q), 95' Merkis (A)

PAOK-Ajax 2-2

10' Ziyech (A), 32' Akpom (P), 39' Matos (P), 57' Huntelaar (A)

Dinamo Zagabria-Ferencvaros 1-1

7' Dani Olmo (D), 60' Siger (F)

Club Brugge-Dynamo Kiev 1-0

37' rig. Vanaken (B)

Stella Rossa-Copenaghen 1-1

45' Pavkov (S), Wind (C)